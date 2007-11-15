Єврокомісія хоче лібералізувати Кодекс поведінки комп’ютерних систем

Європейська комісія пропонує лібералізувати Кодекс поведінки комп’ютерних резервних систем бронювання авіаквитків.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідний проект Директиви ЄС було схвалено сьогодні з метою покращення конкурентного середовища та подальшого зменшення цін.

“Збільшення конкуренції на цьому ринку означає менші ціни дистрибуції, та більше пропонованих авіалініями опцій через комп’ютерні резервні системи. Споживачі, які користуються послугами туристичних агентів для придбання авіаквитків, зможуть отримати більше пропозицій і залишаться захищеними від зловживань чи дискримінації”, - зазначив з цього приводу віце-президент Єврокомісії, відповідальний за транспорт, Жак БАРРО.

Новий Кодекс поведінки передбачає також вільне формування цін на ринку комп’ютерних резервних систем, зокрема, це означає, що авіакомпанії зможуть обговорювати ціну резервування, встановлену комп’ютерними резервними системами.

Комп’ютерні резервні системи дають можливість туристичним агентствам отримувати інформацію про наявність місць та вартість, а також здійснювати резервування квитків від імені споживачів.