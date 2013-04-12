У США оприлюднили «список Магнітського»

Слідчі Павло Карпов та Олег Сільченко, а також екс-співробітниця ФНС Ольга Степанова потрапили до оприлюдненого сьогодні в США "списоку Магнітського", який передбачає санкції щодо осіб, підозрюваних американською стороною в порушенні прав людини в Росії. Про це повідомляють РІА «Новости».

Згідно списку, який розміщено на сайті Мінфіну США, санкції передбачені також щодо російських суддів Олексія Криворучка та Олени Сташиної, а також колишнього заступника голови СК при МВС Олега Логунова.

Всього в списку містяться 18 прізвищ.

Даний закон, названий так на згадку про померлого в московському СІЗО аудитора фонду Hermitage Capital Сергія Магнітського, був прийнятий конгресом США наприкінці 2012 року. Він передбачає візові та економічні санкції щодо росіян, причетних, на думку американських парламентаріїв, до порушень прав людини.