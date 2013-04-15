Ставленик Чавеса виграв президентські вибори у Венесуелі

За попередніми даними Національної виборчої ради країни, він отримує 50,66% голосів, повідомляє РІА Новости.

Глава Національної виборчої ради Венесуели Тібісай Лучена повідомила, що опозиційний кандидат Енріке Капрілес набрав, за попередніми підрахунками, 49,07% голосів виборців.

Усього у виборах взяли участь 18,8 мільйона осіб. Одразу після оголошення підсумків виборів в Каракасі прихильники Мадуро почали святкувати перемогу свого кандидата, запускаючи салюти і петарди.

П'ятдесятирічний Мадуро пішов на вибори як наступник Чавеса. Саме за Мадуро закликав своїх співгромадян і прихильників голосувати сам Чавес, коли в грудні 2012 року вирушав на Кубу для проведення хірургічної операції.

До приходу в політику Мадуро працював в системі метро Каракаса, однак після знайомства з Чавесом зробив політичну кар'єру - він займав ряд важливих державних постів у Венесуелі, навіть не маючи вищої освіти.

Капрілес, якому в липні виповниться 41 рік, був головним суперником Чавеса на виборах в 2012 році, зумівши зайняти друге місце. Капрілес - адвокат і економіст.