На фініші Бостонського марафону загинули 12 осіб, до 50 поранено

23:39, 15 квітня 2013
Світ
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У результаті двох вибухів на фініші Бостонського марафону загинули дванадцять людей, близько п'ятдесяти осіб постраждали.

Так повідомляє New York Post з посиланням на джерело в поліції. Неподалік місця вибухів виявлено щонайменше ще один вибуховий пристрій, а сайт телеканалу NBC News з посиланням на місцеву владу пише про "численні знайдені, але поки що не знешкоджені вибухові пристрої".

Поліція офіційно заявила про двох загиблих і близько 20 постраждалих, передає Fox News. За даними телеканалу, десятьом людям відірвало кінцівки, передає Лента.ру.

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