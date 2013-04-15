На фініші Бостонського марафону загинули 12 осіб, до 50 поранено
23:39, 15 квітня 2013Світ
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У результаті двох вибухів на фініші Бостонського марафону загинули дванадцять людей, близько п'ятдесяти осіб постраждали.
Так повідомляє New York Post з посиланням на джерело в поліції. Неподалік місця вибухів виявлено щонайменше ще один вибуховий пристрій, а сайт телеканалу NBC News з посиланням на місцеву владу пише про "численні знайдені, але поки що не знешкоджені вибухові пристрої".
Поліція офіційно заявила про двох загиблих і близько 20 постраждалих, передає Fox News. За даними телеканалу, десятьом людям відірвало кінцівки, передає Лента.ру.
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