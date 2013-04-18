У Греції фермер розстріляв з дробовика іммігрантів, які вимагали зарплату
08:15, 18 квітня 2013Світ
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На півдні Греції більше двох десятків людей дістали поранення після спроби силового припинення трудового конфлікту.
Інцидент стався напередодні увечері в префектурі Ілля на півострові Пелопоннес, повідомляє Росбалт.
Працівники ферми з вирощування та збору полуниці вийшли на демонстрацію протесту з вимогою виплати заробітної плати за останні півроку. В акції взяли участь 200 іноземних робітників, більшість з яких, за повідомленнями ЗМІ, вихідці з Пакистану і Бангладеш.
Для розгону натовпу один з помічників господаря сільгосппідприємства відкрив вогонь по демонстрантах з дробовика.
У лікарню доставлено 22 постраждалих, стан чотирьох з них лікарі оцінюють як критичний.
Власник ферми, якого не було на місці під час інциденту, затриманий і допитується. Троє його помічників заарештовані.
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