У Греції фермер розстріляв з дробовика іммігрантів, які вимагали зарплату

Інцидент стався напередодні увечері в префектурі Ілля на півострові Пелопоннес, повідомляє Росбалт.

Працівники ферми з вирощування та збору полуниці вийшли на демонстрацію протесту з вимогою виплати заробітної плати за останні півроку. В акції взяли участь 200 іноземних робітників, більшість з яких, за повідомленнями ЗМІ, вихідці з Пакистану і Бангладеш.

Для розгону натовпу один з помічників господаря сільгосппідприємства відкрив вогонь по демонстрантах з дробовика.

У лікарню доставлено 22 постраждалих, стан чотирьох з них лікарі оцінюють як критичний.

Власник ферми, якого не було на місці під час інциденту, затриманий і допитується. Троє його помічників заарештовані.