Водій зняв вибух в Техасі і мало не поплатився за це (відео)
08:27, 18 квітня 2013Світ
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Водій зняв вибух, мало не вилетівши з машини.
Автомобіліст, який проїжджав по трасі повз завод добрив в техаському місті Вест, зняв на відео вибух на підприємстві і виклав запис в інтернет, повідомляє РІА Новости.
На кадрах видно, як автор знімає палаючий завод прямо з машини з відстані близько кілометра. Потім лунає потужний вибух, машину ледь не перевертає, і чоловік вилітає з сидіння. Судячи з усього, водій не був пристебнутий.
У салоні лунає крик: "Боже мій! Їдь звідси!".
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