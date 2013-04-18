Водій зняв вибух в Техасі і мало не поплатився за це (відео)

Автомобіліст, який проїжджав по трасі повз завод добрив в техаському місті Вест, зняв на відео вибух на підприємстві і виклав запис в інтернет, повідомляє РІА Новости.

На кадрах видно, як автор знімає палаючий завод прямо з машини з відстані близько кілометра. Потім лунає потужний вибух, машину ледь не перевертає, і чоловік вилітає з сидіння. Судячи з усього, водій не був пристебнутий.

У салоні лунає крик: "Боже мій! Їдь звідси!".