Від вибуху в Техасі загинули мінімум 5 людей
07:17, 18 квітня 2013Світ
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В результаті вибуху на заводі з виробництва добрив в штаті Техас, загинули як мінімум п'ять осіб.
Про це повідомляє місцевий телеканал KWTX-TV з посиланням на співробітників екстрених служб, що працюють на місці події.
Представники місцевої влади раніше заявили, що кількість постраждалих в результаті вибуху може «обчислюватися сотнями».
Поліція оголосила евакуацію населених пунктів, розташованих в радіусі кількох миль від заводу, оскільки в повітря могли потрапити небезпечні хімічні речовини.
Вибух на заводі West Fertilizer, розташованому приблизно за 32 кілометри на північ від міста Вако (Waco), стався близько 19:50 за місцевим часом. Повідомляється, що на території заводу загорівся один з резервуарів з безводним аміаком, з якого полум'я перекинулося на інші будівлі.
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