Від вибуху в Техасі загинули мінімум 5 людей

Про це повідомляє місцевий телеканал KWTX-TV з посиланням на співробітників екстрених служб, що працюють на місці події.

Представники місцевої влади раніше заявили, що кількість постраждалих в результаті вибуху може «обчислюватися сотнями».

Поліція оголосила евакуацію населених пунктів, розташованих в радіусі кількох миль від заводу, оскільки в повітря могли потрапити небезпечні хімічні речовини.

Вибух на заводі West Fertilizer, розташованому приблизно за 32 кілометри на північ від міста Вако (Waco), стався близько 19:50 за місцевим часом. Повідомляється, що на території заводу загорівся один з резервуарів з безводним аміаком, з якого полум'я перекинулося на інші будівлі.