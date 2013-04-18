Вибух у Техасі: масові руйнування в місті - «прямо, як Ірак»
Влада Техасу підтвердила, що під час вибуху на заводі поранено більше 100 людей.
Про це повідомляє РІА "Новости".
Департамент громадської безпеки Техасу підтвердив, що під час вибуху на заводі добрив постраждали більше 100 осіб. "Є підтверджені жертви, - сказав телеканалам представник департаменту. - І величезна кількість постраждалих, більше ста на даний момент".
Співробітник департаменту не підтвердив і не спростував повідомлення про те, що загинули від 50 до 70 осіб.
За його словами, зруйновані від 50 до 75 будинків, а також житловий комплекс на 50 квартир, від якого залишився один каркас.
Руйнування в місті масові, зазначив представник відомства. "Прямо, як Ірак або Оклахома-сіті", - сказав він.
Раніше повідомлялося, що в результаті вибуху на заводі добрив поранені сотні людей. Більшість постраждалих отримали осколкові поранення.
Жителів міста Вест, в якому розташований завод, в радіусі однієї милі від місця НП довелося евакуювати. Вибух відчувався в трьох сусідніх містах. Причина НП поки не названа. На кадрах, знятих очевидцями, видно, що вибуху передувала сильна пожежа.