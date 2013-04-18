Вибух у Техасі: масові руйнування в місті - «прямо, як Ірак»

Про це повідомляє РІА "Новости".

Департамент громадської безпеки Техасу підтвердив, що під час вибуху на заводі добрив постраждали більше 100 осіб. "Є підтверджені жертви, - сказав телеканалам представник департаменту. - І величезна кількість постраждалих, більше ста на даний момент".

Співробітник департаменту не підтвердив і не спростував повідомлення про те, що загинули від 50 до 70 осіб.

За його словами, зруйновані від 50 до 75 будинків, а також житловий комплекс на 50 квартир, від якого залишився один каркас.

Руйнування в місті масові, зазначив представник відомства. "Прямо, як Ірак або Оклахома-сіті", - сказав він.

Раніше повідомлялося, що в результаті вибуху на заводі добрив поранені сотні людей. Більшість постраждалих отримали осколкові поранення.

Жителів міста Вест, в якому розташований завод, в радіусі однієї милі від місця НП довелося евакуювати. Вибух відчувався в трьох сусідніх містах. Причина НП поки не названа. На кадрах, знятих очевидцями, видно, що вибуху передувала сильна пожежа.