Підозрюваного у розстрілі шести людей у Бєлгороді затримали - ЗМІ

16:58, 22 квітня 2013
Світ
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Російська поліція під час спецоперації затримала підозрюваного в розстрілі шести осіб у Білгород сьогодні.

Стрілянина в Бєлгороді

Про це повідомляє прес-служба адміністрації міста на офіційному сайті.

У понеділок у російському місті Бєлгороді на Народному бульварі злочинець відкрив вогонь спочатку в магазині зброї, потім - на вулиці. П'ять осіб загинули на місці події, в тому числі семикласниця, одна дівчина померла в реанімації.

"Підозрюваного затримали в ході спецоперації співробітники поліції", - інформує РІА Новости.

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