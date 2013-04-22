Підозрюваного у розстрілі шести людей у Бєлгороді затримали - ЗМІ

Про це повідомляє прес-служба адміністрації міста на офіційному сайті.

У понеділок у російському місті Бєлгороді на Народному бульварі злочинець відкрив вогонь спочатку в магазині зброї, потім - на вулиці. П'ять осіб загинули на місці події, в тому числі семикласниця, одна дівчина померла в реанімації.

"Підозрюваного затримали в ході спецоперації співробітники поліції", - інформує РІА Новости.