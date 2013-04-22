Кількість жертв стрілянини у Бєлгороді зросла до шести
15:56, 22 квітня 2013Світ
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У реанімації померла дівчина.
Поранена в результаті стрілянини в Бєлгороді дівчина 1986 року народження померла в лікарні, повідомляє РІА Новости.
Таким чином кількість жертв трагедії зросла до шести.
Злочинець близько 14.00 понеділка відкрив стрілянину в магазині зброї, а потім - на вулиці.
Стрільцю вдалося втекти. Поліція вже встановила особу підозрюваного - це чоловік, раніше судимий за застосування насильства проти представників влади і крадіжку, йому трохи більше 30 років.
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