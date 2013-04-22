Кількість жертв стрілянини у Бєлгороді зросла до шести

Поранена в результаті стрілянини в Бєлгороді дівчина 1986 року народження померла в лікарні, повідомляє РІА Новости.

Таким чином кількість жертв трагедії зросла до шести.

Злочинець близько 14.00 понеділка відкрив стрілянину в магазині зброї, а потім - на вулиці.

Стрільцю вдалося втекти. Поліція вже встановила особу підозрюваного - це чоловік, раніше судимий за застосування насильства проти представників влади і крадіжку, йому трохи більше 30 років.