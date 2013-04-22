Підозрюваному в організації теракту в Бостоні Царнаєву пред'явили звинувачення

Про це повідомляє РІА "Новости" з посиланням на Рейтер.

За словами представника суду Гері Уенті, відповідні документи у справі оформлені і зареєстровані. За якою статтею пред'явлені звинувачення Царнаєву, не повідомляється.

Два вибухи з інтервалом в 12 секунд прогриміли в Бостоні 15 квітня на фініші міжнародного марафону. Загинули три людини: громадянка Китаю і два американці, один з яких - восьмирічна дитина, більше 180 людей отримали поранення. У ніч на 20 квітня в передмісті Бостона Уотертаун поліція затримала підозрюваного - 19-річного Джохара Царнаєва. Під час затримання він отримав кульові поранення в шию і в ногу. Старший брат підозрюваного Тамерлан минулої п'ятниці помер в лікарні від ран, отриманих у перестрілці з поліцією.