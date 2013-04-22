Підозрюваний в організації теракту в Бостоні був громадянином Росії

Про це пише в понеділок газета Los Angeles Times, передає РІА Новости.

У ніч на 20 квітня в передмісті Бостона поліція після перестрілки затримала і доставила до лікарні 19-річного Джохара Царнаєва, підозрюваного в причетності до вибухів на Бостонському марафоні, жертвами якого стали три людини і більше 180 були поранені. Старший брат затриманого Тамерлан напередодні помер у лікарні від поранень, отриманих у перестрілці з поліцією.

За даними ЗМІ, брати Царнаєви є вихідцями з Росії. Вони нетривалий час жили в Дагестані, куди прибули з Киргизстану. Джохар Царнаєв, нібито, отримав американське громадянство в 2012 році. За даними джерел Los Angeles Times в силових структурах США, Тамерлан Царнаєв подав прохання про отримання громадянства півроку тому. Як пише газета, перспективи на отримання громадянства у Тамерлана, у відношенні якого раніше проводилося розслідування у зв'язку з домашнім насильством, були туманні. Крім того, співробітникам міграційної служби було відомо про те, що чоловіка допитували агенти ФБР.

За інформацією телеканалу CNN, Тамерлан вперше перетнув кордон США в липні 2003 року, коли він прибув до нью-йоркського аеропорту імені Джона Кеннеді. До цього Царнаєв нібито нетривалий час перебував у Туреччині, куди в'їхав за паспортом громадянина Киргизстану.