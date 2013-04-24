Поліція Бєлгорода розкрила подробиці затримання стрілка (фото)

У затриманні брали участь чотири співробітника Курського лінійного відділу поліції на транспорті Олексій Єдрешов, Дмитро Коновалов, Юрій Сєдих та Олександр Самсоненко, передає РІА Новости.

"Ми несли патрулювання в районі парку-відстою. У районі 11 вечора побачили, що йшла людина в бік вокзалу, він поводився підозріло. Підійшли перевірити документи. Коли зрозуміли, що збігається за всіма прикметами під опис фоторобота, почали операцію із затримання. Він чинив опір ", - наводить слова Едрешова прес-служба УМВС по регіону.

При собі у чоловіка не було вогнепальної зброї, у правій руці він тримав ніж, яким при затриманні поранив Юрія Сєдих. За словами лікаря, що проводив операцію, у поліцейського чотири ножових поранення: обличчя, плеча та шиї. Рани досить глибокі - до 4 сантиметрів.

Коновалов, який також брав участь у затриманні, уточнив, що Помазун не мав при собі документів і назвав чуже прізвище, а при вигляді поліцейських почав нервувати. У понеділок вдень 31-річний Помазун відкрив вогонь спочатку в збройовому магазині, потім на Народному бульварі в Бєлгороді. На місці загинули п'ять осіб, в тому числі учениця сьомого класу, ще одна 16-річна школярка померла в реанімації.

Після цього Помазун зник, його шукали по всій Росії і в Україні. За інформацію про "бєлгородського стрілка" поліція призначила нагороду в 3 мільйони рублів. Він був затриманий у вівторок увечері на залізничній станції Бєлгорода. При затриманні Помазун поранив ножем поліцейського.