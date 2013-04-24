Нємцов: В Україні політв'язні - це виняток, а в Білорусі і Росії – правило

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Мінську співголова Республіканської партії Росії - Партії народної свободи (РПР-ПАРНАС) Борис Нємцов.

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«В Україні, хоч би як Янукович не старався, є опозиція в парламенті. Проблеми, які хвилюють українську опозицію, сильно відрізняються від наших. Так, там теж є політв'язні, в першу чергу Юлія Володимирівна Тимошенко, але це, скоріше, виняток. А в Білорусі і Росії - це правило. Досі у вас кандидат у президенти (Микола Статкевич – УНІАН) у в'язниці перебуває», - підкреслив Б.Нємцов.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні лідери білоруської Об'єднаної громадянської партії Анатолій Лебедько і РПР-ПАРНАС Б.Нємцов підписали в Мінську заяву про співпрацю.