Нємцов розтлумачив, навіщо Лукашенку російська авіабаза

У Росії політв'язнів навіть більше, ніж у Білорусі.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив сьогодні на прес-конференції в Мінську співголова Республіканської партії Росії – Партії народної свободи (РПР-ПАРНАС) Борис Нємцов.

«Для Білорусі та Росії політв'язні стали не винятком, а правилом. «Акт Магнітського» про візові санкції, прийняті сенатом США стосовно росіян, причетних до порушень прав людини, найбільш проросійський закон. Ті, хто розтоптує права людини, повинні отримувати відповідь належним чином. Причому ця відповідь ще дуже гуманна», - підкреслив Б.Нємцов.

При цьому він зазначив, що категорично проти санкцій стосовно держави загалом.

«Я проти санкцій стосовно Росії та Білорусі загалом. Але я за персональні санкції», - підкреслив Б.Нємцов.

Він також висловив думку, що Президент Білорусі Олександр Лукашенко погодився на відкриття російської авіабази в Білорусі, щоб мати можливість продовжувати торг із Володимиром Путіним.

«Це дає йому новий ресурс у торзі з Росією. Лукашенківська Білорусь і путінська Росія є диктатурами, які вважають своїм головним ворогом Захід. Більшої ненависті до Заходу, ніж у Путіна, я ні в кого не бачив. Хоча сам вважаю, що загроза для наших країн йде не від Заходу, а від Китаю й фундаменталістських режимів (Пакистан, Іран, Афганістан). Але Путін і Лукашенко вважають інакше», - підкреслив Б.Нємцов.

Як повідомляв УНІАН, 23 квітня під час зустрічі з О.Лукашенком у Мінську міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що до 2015 року Росія планує розмістити в Білорусі авіаполк із винищувачами.