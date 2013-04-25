Теракт в Бостоні: Джохар Царнаєв під час затримання був без зброї (фото)

Про це повідомляє в ніч на четвер агентство Ассошіейтед Прес з посиланням на анонімні джерела в правоохоронних органах США, передає РІА Новости. Раніше повідомлялося, що перестрілка Царнаєва з поліцією тривала в минулу п'ятницю близько години, поліція також використовувала потужні шумові гранати, змушуючи його покинути човен, в якому він переховувався.

За даними телекомпанії CNN, 19-річний підозрюваний отримав поранення в задню частину шиї, а також втратив багато крові через поранення в ногу. Після затримання він був відправлений до лікарні, де знаходиться і зараз. За даними джерел Ассошіейтед Прес, при обшуку човна ніякої зброї виявлено не було. Сам затриманий також виявився беззбройним. За припущенням поліції, Джохар міг стріляти в поліцейських до того, як сховався в човні, відзначає агентство.