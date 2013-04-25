Путін - про «акт Магнітського»: США прийняли, щоб зябра роздути
Захід не повинен вимагати від Росії впровадження своїх стандартів, переконаний Путін.
Захід не повинен вимагати від Росії впровадження своїх стандартів, потрібно поважати один одного, заявив Президент РФ Володимир Путін у ході спілкування з росіянами в ефірі центральних телеканалів і радіостанцій.
За його словами, охолодження відносин Росії і країн Заходу почалося з початку введення військ до Іраку, а пізніше - загострення ситуації в Лівії та інших країнах, «де зараз спостерігається хаос».В.Путін зазначив, що в країнах Заходу - свої цінності і стандарти, і їх не можна нав'язувати.
«У Голландії суд дозволив діяльність організації, яка займається поширенням педофілії. Чому ми в себе повинні упроваджувати ці стандарти? Якщо вони хочуть розмножуватися за рахунок емігрантів, хай роблять. Ми ж не ліземо до них. Чому ми повинні все переносити до нас? У нас інше суспільство», - сказав В.Путін і наголосив, що багато західних цінностей не можна впровадити в Росії.
Він запропонував «нічого не вимагати один від одного, а поважати погляди один одного і працювати на поліпшення клімату відносин».
За словами Президента РФ, потрібно шукати шляхів зближення, так, низка країн Заходу – Німеччина і Нідерланди - основні економічні партнери Росії.
Як сказав В.Путін, ухвалення «акту Магнітського» є антиросійським кроком. «Ми нічого не провокуємо до погіршення. Ми прийняли «список Магнітського»? З якого рожна це було зроблено? Ніхто не може пояснити, ніхто не може сказати, навіщо. Були поправки Джексона-Веніка, що дискримінують Радянський Союз у торгівлі із США у зв'язку з обмеженням виїзду до Ізраїлю на постійне місце проживання. Якби вони зберегли цю поправку, то при вступі Росії до СОТ вони почали б самі зазнавати збитків економічного характеру і були вимушені їх скасувати», - вважає В.Путін.
«Був гарний привід забути все, що було за часів «холодної війни», і піти далі. Ні, треба було обов'язково витягнути інший антиросійський акт. Навіщо це було зроблено? Просто для того, щоб зябра роздути: ми найкрутіші тут. Це імперська поведінка на зовнішньополітичному полі», - упевнений він.
Президент РФ наголосив, що це не могло сподобатися Росії, і США були попереджені, що буде гідна відповідь. За його словами, відповідь Росії - «не без витрат».