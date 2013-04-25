Путін - про «акт Магнітського»: США прийняли, щоб зябра роздути

Захід не повинен вимагати від Росії впровадження своїх стандартів, потрібно поважати один одного, заявив Президент РФ Володимир Путін у ході спілкування з росіянами в ефірі центральних телеканалів і радіостанцій.

За його словами, охолодження відносин Росії і країн Заходу почалося з початку введення військ до Іраку, а пізніше - загострення ситуації в Лівії та інших країнах, «де зараз спостерігається хаос».

В.Путін зазначив, що в країнах Заходу - свої цінності і стандарти, і їх не можна нав'язувати.

«У Голландії суд дозволив діяльність організації, яка займається поширенням педофілії. Чому ми в себе повинні упроваджувати ці стандарти? Якщо вони хочуть розмножуватися за рахунок емігрантів, хай роблять. Ми ж не ліземо до них. Чому ми повинні все переносити до нас? У нас інше суспільство», - сказав В.Путін і наголосив, що багато західних цінностей не можна впровадити в Росії.

Він запропонував «нічого не вимагати один від одного, а поважати погляди один одного і працювати на поліпшення клімату відносин».

За словами Президента РФ, потрібно шукати шляхів зближення, так, низка країн Заходу – Німеччина і Нідерланди - основні економічні партнери Росії.

Як сказав В.Путін, ухвалення «акту Магнітського» є антиросійським кроком. «Ми нічого не провокуємо до погіршення. Ми прийняли «список Магнітського»? З якого рожна це було зроблено? Ніхто не може пояснити, ніхто не може сказати, навіщо. Були поправки Джексона-Веніка, що дискримінують Радянський Союз у торгівлі із США у зв'язку з обмеженням виїзду до Ізраїлю на постійне місце проживання. Якби вони зберегли цю поправку, то при вступі Росії до СОТ вони почали б самі зазнавати збитків економічного характеру і були вимушені їх скасувати», - вважає В.Путін.

«Був гарний привід забути все, що було за часів «холодної війни», і піти далі. Ні, треба було обов'язково витягнути інший антиросійський акт. Навіщо це було зроблено? Просто для того, щоб зябра роздути: ми найкрутіші тут. Це імперська поведінка на зовнішньополітичному полі», - упевнений він.

Президент РФ наголосив, що це не могло сподобатися Росії, і США були попереджені, що буде гідна відповідь. За його словами, відповідь Росії - «не без витрат».