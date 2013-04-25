Путін лякає Україну, що без МС окремі галузі її економіки помруть

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це В.Путін сказав під час спілкування з росіянами в ефірі центральних телеканалів і радіостанцій.

Він нагадав, що, за оцінками деяких українських експертів, у разі приєднання України до Митного союзу і Єдиного економічного простору, вигоди обчислюватимуться у відсотках до ВВП.

«За нашими оцінками – це 9-10 млрд дол. на рік плюсів», - сказав він.

В.Путін наголосив, що сама Україна та її народ мають визначитися з цього питання.

За його словами, не треба забувати, що українську і російську економіку, так само як і економіки України, Білорусі та Казахстану, пов'язує величезна і розгалужена кооперація, відмова від якої призведе до непоправних втрат для учасників цієї кооперації.

«Якщо Росія ще в змозі якось відновити ці втрати, то для України це буде вкрай складно. Боюся, що це може призвести в окремих галузях виробництва до деіндустріалізації», - заявив В.Путін.

На тему: Радник Путіна назвав ідею Януковича «ризикованим ходом»

При цьому він наголосив, що вибір - за Україною, і РФ з повагою прийме будь-яке її рішення.

«М'яч на стороні наших партнерів», - сказав Президент РФ.

Як повідомляв УНІАН, Росія пропонує Україні вступити до Митного союзу, що дозволить знизити ціну на природний газ, що купується в РФ. Україна сподівається на підписання Угоди про асоціацію і зону вільної торгівлі з Євросоюзом і пропонує секторальну співпрацю з МС за формулою «3+1».

18 березня 2013 року прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що приєднання України до Митного союзу у форматі «3 +1» неможливо.

Також Д.Медведєв заявив, що в Договорі про створення Євразійського економічного союзу Росії, Білорусі і Казахстану може бути передбачено статус спостерігача.

23 квітня прем'єр-міністр Микола Азаров заявив, що Україна домовилася з Митним союзом про статус спостерігача в цій організації.

Водночас заступник голови Міністерства економічного розвитку Російської Федерації Олексій Лихачов заявив, що питання про статус України в Митному союзі ще не вирішене.

24 квітня в коментарі газеті «КоммерсантЪ-Украина» урядовий уповноважений з питань співпраці з РФ, країнами СНД і ЄврАзЕС Валерій Мунтіян повідомив, що Україна ще минулого тижня направила країнам Митного союзу проект меморандуму про надання їй статусу спостерігача.

"У меморандумі два ключові пункти: про статус України як спостерігача в Митному союзі, а також про участь нашого представника у всіх засіданнях комісій МС", - пояснив він.

За словами В.Мунтіяна, остаточне рішення ще не ухвалене, але "українська редакція меморандуму була взята за основу, і зараз вона перебуває в роботі".

"Ми розраховуємо, що таке рішення (схвалення заявки) буде прийнято 29 травня на засіданні глав держав - членів МС. Проте для цього проект меморандуму має пройти обговорення в урядах країн-членів цього союзу, потім його передадуть нам, і, у разі нашої згоди з внесеними до нього правками, він буде представлений на розгляд Євразійської економічної комісії", - уточнив чиновник.

24 квітня міністр закордонних справ України Леонід Кожара заявив, що український уряд працює над аналізом статутних угод Митного союзу.