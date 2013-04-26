Джохара Царнаєва перевели з лікарні до в'язниці - ЗМІ (фото)
13:39, 26 квітня 2013Світ
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Джохар Царнаєв, обвинувачений у скоєнні теракту в Бостоні, переведений з лікарні у в'язницю Девенс (Ft. Devens) штату Массачусетс, повідомляють американські телеканали CBS News і Fox News.
Про стан здоров'я Джохара (праворуч) не повідомляється
За даними CNN, він знаходиться в центрі для ув'язнених, яким потрібен медичний догляд. Про стан його здоров'я не повідомляється, передаєРІА Новости.
На фініші бостонського міжнародного марафону в Бостоні 15 квітня прогриміли два вибухи. Загинули три людини, більше 280 отримали поранення. У ніч на 20 квітня був затриманий один із підозрюваних у виконанні цього теракту - Джохар Царнаєв, йому вже пред'явлено звинувачення.
Другий підозрюваний - його старший брат Тамерлан - 19 квітня помер у лікарні від поранень, отриманих у перестрілці з поліцією.
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