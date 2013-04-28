На заході Грузії стався землетрус
13:45, 28 квітня 2013Світ
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Землетрус магнітудою 3,3 стався сьогодні в Онському районі на заході Грузії.
Грузію - потрясло
Як повідомляє ІТАР-ТАСС, епіцентр підземних поштовхів знаходився за 15 км на південний схід від міста Вони. Згідно з попередньою інформацією, постраждалих немає.
Удар стихії відчувався в розташованих поблизу від епіцентру селах і низці сусідніх районів. Кілька десятків будинків у сільській місцевості отримали незначні ушкодження.
Онський район знаходиться в сейсмічно активній зоні. 8 вересня 2009 там стався землетрус магнітудою 6,0. У результаті травми отримали кілька людей, було пошкоджено більше 1 тис будинків і будов, 400 з яких виявилися непридатними для житла.
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