На заході Грузії стався землетрус

Як повідомляє ІТАР-ТАСС, епіцентр підземних поштовхів знаходився за 15 км на південний схід від міста Вони. Згідно з попередньою інформацією, постраждалих немає.

Удар стихії відчувався в розташованих поблизу від епіцентру селах і низці сусідніх районів. Кілька десятків будинків у сільській місцевості отримали незначні ушкодження.

Онський район знаходиться в сейсмічно активній зоні. 8 вересня 2009 там стався землетрус магнітудою 6,0. У результаті травми отримали кілька людей, було пошкоджено більше 1 тис будинків і будов, 400 з яких виявилися непридатними для житла.