Мати Царнаєвих говорила з сином про джихад

Представники влади США, які повідомили про це на умовах анонімності агентству AP, розповіли, що російські спецслужби надали запис американським колегам кілька днів тому, передає ВВС Україна.

Вони висловили жаль у зв'язку з тим, що ФБР не мало цієї інформації раніше, оскільки це спонукало б уважніше придивитися до Царнаєвих.

Деталі записаної бесіди не розкривають. Невідомо також, хто був співрозмовником Зубейдат Царнаєвої: убитий при затриманні Тамерлан чи його молодший брат Джохар, який перебуває зараз у тюремній лікарні.

За словами чиновників, Москва передала запис ще однієї розмови між Зубейдат Царнаєвою і неназваною особою, що проживає на півдні Росії і викликає підозри у ФБР.

46-річна Зубейдат Царнаєва має американське громадянство, при цьому постійно проживає в Махачкалі.

У США її можуть заарештувати за крадіжку з магазину на суму 1600 доларів. У жовтні 2012 року вона не з'явилася на засідання суду.

Її чоловік Анзор раніше заявив агентству "РИА Новости", що вилетить до Сполучених Штатів в четвер, однак він затримався в Росії, за словами дружини, через проблеми зі здоров'ям.

У п'ятницю Зубейдат Царнаєва повідомила журналістам, що вони з чоловіком їдуть з Махачкали до Москви, додавши, що після прибуття він, можливо, ляже в клініку.

19-річний Джохар Царнаєв на допиті підтвердив, що вони з братом влаштували вибухи в Бостоні, щоб "захистити іслам через війни в Іраку та Афганістані".

Батьки братів Царнаєвих неодноразово висловлювали впевненість у невинності своїх дітей, яких, на їх думку, "підставили" спецслужби США.

"Мої сини невинні. Я люблю їх і хочу, щоб весь світ це почув. Якби мене сьогодні вбили, я була б щаслива. І, вмираючи, я б вигукнула: "Аллах акбар", - заявила Зубейдат Царнаєва в інтерв'ю CNN.