МЗС перевіряє, чи були українці на затонулому біля берегів Греції судні
11:11, 29 квітня 2013Світ
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Міністерство закордонних справ України перевіряє, чи були українці серед членів екіпажу затонулого біля узбережжя Греції суховантажу.
10 членів екіпажу вважаються зниклими безвісти. Фото з сайту ura-inform.com
«МЗС перевіряє, чи були серед моряків громадяни України», - повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.
Як повідомляв УНІАН, у Греції сьогодні зіштовхнулися два торгові судна, одне з них затонуло. Інцидент стався за 75 морських миль (139 км) від грецького острова Сапієнца. 10 членів екіпажу затонулого суховантажу вважаються зниклими безвісти.
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