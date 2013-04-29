МЗС перевіряє, чи були українці на затонулому біля берегів Греції судні

«МЗС перевіряє, чи були серед моряків громадяни України», - повідомили УНІАН у прес-службі міністерства.

Як повідомляв УНІАН, у Греції сьогодні зіштовхнулися два торгові судна, одне з них затонуло. Інцидент стався за 75 морських миль (139 км) від грецького острова Сапієнца. 10 членів екіпажу затонулого суховантажу вважаються зниклими безвісти.