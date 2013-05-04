У Бельгії зійшов з рейок потяг з хімікатами: є жертви

19:27, 04 травня 2013
Світ
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Дві особи загинули, ще 14 отримали поранення в Бельгії внаслідок аварії потягу, що перевозив хімічні речовини, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на агентство RTL.

У результаті аварії потягу виникла пожежа / Фото: sud.ua

Декілька вагонів потягу, що перевозив хімічні речовини, сьогодні зійшли з рейок в Бельгії біля міста Гент у провінції Східна Фландрія. В результаті виникла пожежа, сталося декілька вибухів. З вагонів вилилися і загорілись високотоксичні речовини, що містять ціаніди.

У даний час пожежа локалізована, розлив речовин не становить загрози місцевому населенню, відзначає RTL.

За словами губернатора провінції, який виступив на прес-конференції, загинули місцеві жителі, які опинилися поблизу місця події.

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