У Бельгії зійшов з рейок потяг з хімікатами: є жертви

Декілька вагонів потягу, що перевозив хімічні речовини, сьогодні зійшли з рейок в Бельгії біля міста Гент у провінції Східна Фландрія. В результаті виникла пожежа, сталося декілька вибухів. З вагонів вилилися і загорілись високотоксичні речовини, що містять ціаніди.

У даний час пожежа локалізована, розлив речовин не становить загрози місцевому населенню, відзначає RTL.

За словами губернатора провінції, який виступив на прес-конференції, загинули місцеві жителі, які опинилися поблизу місця події.