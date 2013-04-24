Держдума РФ заборонила чиновникам мати рахунки в закордонних банках

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, за таке рішення проголосували 443 російських депутата.

Обмеження на закордонні рахунки стосуватимуться осіб, які займають державні посади, посади заступників генпрокурора, членів ради директорів Центробанку. Крім того, заборона торкнеться людей, що займають державні посади суб'єктів Росії та федеральної держслужби, на які призначає президент, уряд чи генпрокурор. Також не зможуть використовувати закордонні рахунки заступники керівників федеральних органів виконавчої влади, в державних корпораціях, фондах та інших організаціях, створених на підставі федеральних законів і призначених президентом і урядом. Депутати, сенатори і судді також не зможуть користуватися закордонними рахунками.

У законі введено поняття «іноземні фінансові інструменти», яке стосується всіх видів цінних паперів, іноземних емітентів та похідні фінансові інструменти - акції, облігації, ф'ючерси. У відповідність із законом чиновникам буде заборонено також зберігати закордоном цінні речі, наприклад, - дорогоцінні метали, каміння. Заборона буде поширюватися і на довірче управління у разі, якщо воно пов'язане з використанням іноземних фінансових інструментів.

Порушення закону каратиметься достроковим припиненням повноважень, звільненням з посади або звільненням у зв'язку з втратою довіри.

Як відомо, ініціатором прийняття закону виступив президент РФ Володимир Путін.