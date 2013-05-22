Росія може ввести в'їзд для громадян СНД за запрошеннями
14:21, 22 травня 2013Світ
1102 0
Глава Федеральної міграційної служби (ФМС) РФ Костянтин Ромодановський не виключив можливості введення запрошень для громадян СНД для в'їзду до Росії.
У Росії думають про обмеження в'їзду / Фото: visacenter.ru
"Візовий режим, мені здається, на сьогоднішній день не є зовсім актуальним варіантом. В'їзд за запрошеннями з країнм основного потоку іммігрантів до РФ може бути розглянутий", - сказав Ромодановський у середу журналістам, передає РІА Новости.
Він зазначив, що це не просте питання, яке вимагає додаткового опрацювання.
Раніше мер Москви Сергій Собянін заявив, що підтримує ідею про введення візового режиму з азіатськими країнами, що знаходяться по сусідству з Росією.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter