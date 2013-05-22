Росія може ввести в'їзд для громадян СНД за запрошеннями

14:21, 22 травня 2013
Світ
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Глава Федеральної міграційної служби (ФМС) РФ Костянтин Ромодановський не виключив можливості введення запрошень для громадян СНД для в'їзду до Росії. 

В Росії задумались про обмеження в`їзду / Фото: visacenter.ru

"Візовий режим, мені здається, на сьогоднішній день не є зовсім актуальним варіантом. В'їзд за запрошеннями з країнм основного потоку іммігрантів до РФ може бути розглянутий", - сказав Ромодановський у середу журналістам, передає РІА Новости.

Він зазначив, що це не просте питання, яке вимагає додаткового опрацювання.

Раніше мер Москви Сергій Собянін заявив, що підтримує ідею про введення візового режиму з азіатськими країнами, що знаходяться по сусідству з Росією.

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