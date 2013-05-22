Росія може ввести в'їзд для громадян СНД за запрошеннями

"Візовий режим, мені здається, на сьогоднішній день не є зовсім актуальним варіантом. В'їзд за запрошеннями з країнм основного потоку іммігрантів до РФ може бути розглянутий", - сказав Ромодановський у середу журналістам, передає РІА Новости.

Він зазначив, що це не просте питання, яке вимагає додаткового опрацювання.

Раніше мер Москви Сергій Собянін заявив, що підтримує ідею про введення візового режиму з азіатськими країнами, що знаходяться по сусідству з Росією.