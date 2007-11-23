У Грузії відзначають річницю ”Революції троянд”

У Грузії сьогодні відзначають річницю "Революції троянд".

Чотири роки тому, після масових протестів опозиції, тодішній президент Грузії Едуард Шеварднадзе подав у відставку і до влади прийшло нове керівництво на чолі з Михаїлом Саакашвілі.

Зараз у країні - нова політична криза. Після розгону масової демонстрації протесту в Тбілісі 7 листопада Саакашвілі оголосив про дострокові вибори.

5 січня в Грузії відбудуться вибори президента і референдум про дату парламентських виборів.

Радіо Свобода