У Грузії відзначають річницю ”Революції троянд”
09:19, 23 листопада 2007Світ
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Чотири роки тому Шеварднадзе подав у відставку
У Грузії сьогодні відзначають річницю "Революції троянд".
Чотири роки тому, після масових протестів опозиції, тодішній президент Грузії Едуард Шеварднадзе подав у відставку і до влади прийшло нове керівництво на чолі з Михаїлом Саакашвілі.
Зараз у країні - нова політична криза. Після розгону масової демонстрації протесту в Тбілісі 7 листопада Саакашвілі оголосив про дострокові вибори.
5 січня в Грузії відбудуться вибори президента і референдум про дату парламентських виборів.
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