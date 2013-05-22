Меркель знову очолила список 100 найвпливовіших жінок світу Forbes

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у сьомий раз за останні 10 років очолила список 100 найвпливовіших жінок світу за версією журналу Forbes.

Меркель випередила Президента Бразилії, 65-річну Ділму Руссефф, і 48-річну Мелінду Гейтс, яка очолює благодійний фонд Білла і Мелінди Гейтс. Вони займають друге й третє місця відповідно.

До першої десятки цього списку також потрапили дружина Президента США Мішель Обама, колишній держсекретар США Хіларі Клінтон, операційний директор Facebook Шеріл Сандберг й індійський політик Соня Ганді.

Всього до сотні найвпливовіших жінок світу в 2013 році ввійшли дев'ять глав держав (сукупний ВВП цих країн перевищує 11,8 трлн доларів), 24 керівники найбільших світових корпорацій, загальна виручка яких перевищує 893 млрд доларів. Ще 16 жінок у списку є засновницями власного бізнесу.