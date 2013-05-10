Меркель прибула з несподіваним візитом до Афганістану
10:59, 10 травня 2013Світ
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Канцлер Німеччини прилетіла з неоголошеним візитом до Афганістану.
Візит Меркель готувався в таємниці / Фото: dw.de
Канцлер Німеччини Ангела Меркель у п'ятницю прибула Афганістан з візитом, про підготовку якого раніше не було відомо, повідомляє Der Spiegel.
Поїздка Меркель в країну, ймовірно, була спланована давно, але, як це зазвичай буває, трималася в таємниці з міркувань безпеки, зазначає Газета.ру.
Канцлера супроводжує міністр оборони ФРН Томас де Мезьєр.
Це вже п'ятий візит Меркель до Афганістану. Востаннє вона побувала там в березні минулого року.
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