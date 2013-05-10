Меркель прибула з несподіваним візитом до Афганістану

Канцлер Німеччини Ангела Меркель у п'ятницю прибула Афганістан з візитом, про підготовку якого раніше не було відомо, повідомляє Der Spiegel.

Поїздка Меркель в країну, ймовірно, була спланована давно, але, як це зазвичай буває, трималася в таємниці з міркувань безпеки, зазначає Газета.ру.

Канцлера супроводжує міністр оборони ФРН Томас де Мезьєр.

Це вже п'ятий візит Меркель до Афганістану. Востаннє вона побувала там в березні минулого року.