Екс-прем'єра Грузії заарештували

Екс-міністра охорони здоров'я, губернатора Кахеті Зураба Чіаберашвілі випустили під заставу в розмірі 20 000 ларі, повідомляє Грузія Online.

Як повідомляв УНІАН, Вано Мерабішвілі і Зураб Чіаберашвілі були затримані вчора.

Прокуратура виявила два епізоди, за якими затримано Мерабішвілі. Перше - у справі про програму "Облік шукачів роботи" і друге - по зловживанню службовими повноваженнями. Слідство відносно Мерабішвілі ведеться за статтями 164-1 (підкуп виборців), частина 3 статті 182 (розтрата або привласнення коштів з використанням службового становища, що призвела до серйозної шкоди) і 332 стаття (зловживання службовими повноваженнями) КК Грузії.

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Сьогодні, 22 травня, верховний представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Кетрін Ештон і комісар ЄС з питань розширення та Європейської політики сусідства Стефан Фюле заявили, що будуть уважно стежити за процесом щодо колишніх прем'єр-міністра Грузії Вано Мерабішвілі і міністра охорони здоров'я Зураба Чіаберашвілі.

Президент Грузії Михайло Саакашвілі різко розкритикував у вівторок арешт генерального секретаря його партії «Єдиний національний рух», Вано Мерабішвілі і застеріг, що через це країну може чекати міжнародна ізоляція.