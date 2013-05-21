У Грузії затримали колишнього прем'єр-міністра та міністра охорони здоров'я

Про це заявив представник окружної прокуратури Західній Грузії у вівторок, пише РІА Новости.

"Вано Мерабішвілі затриманий, за його дії передбачено від семи до дванадцяти років в'язниці. Прократура Грузії звертається до суду з клопотанням про його затримання як запобіжного заходу", - заявив окружний прокурор Ілля Джалаганія на брифінгу.

Прокуратура вивела два епізоди, за якими затримано Мерабішвілі. Перше - у справі про програму "Облік шукачів роботи" і друге - по зловживанню службовими повноваженнями. Слідство відносно Мерабішвілі ведеться за статтями 164-1 (підкуп виборців), частина 3 статті 182 (розтрата або привласнення коштів з використанням службового становища, що призвела серйозної шкоди) і 332 стаття (зловживання службовими повноваженнями) КК Грузії.

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"Разом з Мерабішвілі також затриманий колишній міністр охорони здоров'я Зураб Чіаберашвілі", - додав Джалаганія.

Мерабішвілі і Чіаберашвілі з'явилися у вівторок на допит до окружної прокуратури Західної Грузії в Кутаїсі у справі про фіктивних робочих місцях для прихильників "нацруху", створених в ході реалізації в 2012 році державної програми з працевлаштування. Вони вже були допитані у цій справі в лютому.

Реалізація програми "Облік шукачів роботи" почалася за попередньої влади у 2012 році, після введення поста держміністра з питань працевлаштування (цей пост вже скасований) з метою створення бази даних про безробітних та сприяння працевлаштуванню населення.

У рамках програми у всіх регіонах Грузії майже з 22 тисячами осіб були оформлені контракти про позаштатну роботу. Ці люди повинні були проводити заходи з обліку шукачів роботи. Як з'ясувало слідство, вони не отримували від Агентства соціального розвитку ніякого завдання. Вони не пройшли тренінги, і їм не були передані анкети, які повинні були бути заповнені в рамках програми. Незважаючи на це, в кінці вересня всім цим людям було перераховано як заробітну плату по 240 ларі (близько 144 доларів). Всього з державного бюджету їм було перераховано близько 5,24 мільйона ларі (близько 3,157 мільйона доларів). На думку Головної прокуратури Грузії, зазначені особи отримали таким чином грошову винагороду за передвиборчу агітацію "Єдиного національного руху".

За підсумками парламентських виборах 1 жовтня до влади в країні прийшла коаліція "Грузинська мрія" на чолі з нинішнім прем'єром Бідзіною Іванішвілі, а "Єдиний національний рух", колишня правляча партія з часів "революції троянд" і досі очолювана президентом Грузії Михайлом Саакашвілі, перейшла в опозицію.