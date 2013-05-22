Саакашвілі застеріг Грузію від українського сценарію

Президент Грузії Міхеїл Саакашвілі різко розкритикував у вівторок арешт генерального секретаря його партії «Єдиний національний рух», колишнього прем’єр-міністра Іване (Вано) Мерабішвілі й застеріг, що через це на країну може чекати міжнародна ізоляція.

Виступаючи на спеціально скликаній прес-конференції, він заявив: «Ви знаєте, що в Україні колишнього прем’єр-міністра арештували за значно серйознішими звинуваченнями, ніж висунені Мерабішвілі. І в якій ситуації опинилася Україна відтоді? Інтеграційний процес України з Європейським союзом заморожений. Уже два роки країна не бачить практично ніякого поступу з Європейським союзом чи НАТО. Вона має проблеми у двосторонніх відносинах практично з усіма провідними європейськими країнами і зі Сполученими Штатами», повідомляє Радіо Свобода.

У вівторок у Грузії арештували колишнього прем’єр-міністра, генсекретаря опозиційної нині партії «Єдиний національний рух» Іване Мерабішвілі за звинуваченнями за статтями Кримінального кодексу про підкуп виборців, розтрату чи привласнення коштів із використанням службового становища, які завдали значної шкоди, і про зловживання службовими повноваженнями.

Разом із ним арештували губернатора регіону Кахеті Зураба Чіаберашвілі, який раніше був міністром праці, охорони здоров’я і соціального захисту.

Як заявляють у прокуратурі, наразі Мерабішвілі звинувачують за двома епізодами справи про корупцію: створення фіктивних робочих місць для прихильників «Єдиного національного руху» в рамках державної програми і присвоєння дачі на узбережжі Чорного моря шляхом залякування, примусу і арешту її власника.

Крім того, у прокуратурі заявили, що завершують слідство ще за двома епізодами, які стосувалися загибелі людей, і найближчим часом висунуть Мерабішвілі нові звинувачення.

Мерабішвілі, за словами його адвоката, ніякої своєї вини не визнає.

У «Єдиному національному русі» ці арешти назвали «незаконним політичним рішенням». Нинішній прем’єр Бідзіна Іванішвілі відкинув це звинувачення й заявив, що про політичні переслідування не йдеться.

Нова влада Грузії на чолі з прем’єр-міністром Бідзіною Іванішвілі і його коаліцією «Грузинська мрія», які прийшли до влади за результатами виборів минулої осені, затримує і судить урядовців попередньої влади за звинуваченнями в різноманітних зловживаннях. Нинішня опозиція скаржиться на політичні переслідування.