Китайські хакери могли отримати доступ до військових секретів США

Китайські кіберзлочинці могли отримати доступ до секретних матеріалів про більш ніж 20 передових розробок систем озброєння США, повідомляє РІА Новости з посиланням на Рейтер.

За даними звіту, нещодавно представленого в міністерстві оборони США, у розпорядження кіберзлочинців могли потрапити описи та креслення сучасних військових літаків і кораблів, а також систем протиракетної оборони, що стоять на озброєнні не тільки армії Сполучених Штатів, а й ряду армій Європи, Азії та країн Перської затоки. Точні дати кібератак не повідомляються. Також не відомо, з яких саме комп'ютерів були викрадені документи.

Як, у свою чергу, повідомляють австралійські ЗМІ, хакерських атак з боку Китаю в останні дні зазнав цілий ряд міністерств, відомств і спецслужб Австралії. Зокрема, хакерам вдалося викрасти креслення і плани нової будівлі штаб-квартири австралійської розвідки, а також конфіденційні відомості МЗС країни. Проте, міністр закордонних справ Австралії Боб Карр у понеділок запевнив громадськість, що відносини Канберри і Пекіна через повідомлення про хакерські атаки не погіршаться.

США неодноразово називали Китай і Росію головними кіберзагрозами. Ще в листопаді 2011 року Управління національної контррозвідки в доповіді конгресу США повідомляло, що хакери з цих двох країн найбільш активно намагаються через інтернет проникнути на захищені сервери, де зберігається економічна та оборонна інформація. Китай неодноразово відкидав свою причетність до будь-яких форм дій у кіберпросторі і в свою чергу заявляв про американську кіберактівність у китайському інтернеті.