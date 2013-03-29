Хакер отримав рік в'язниці за кібератаку на сайт Путіна

Про це повідомляє РІА "Новости".

За даними оперативників ФСБ, Нікітін, використовуючи комп'ютерні програми, призначені для несанкціонованого блокування комп'ютерної інформації, 9 травня 2012 заблокував сайт президента, щоб підтримати опозиційний "Марш мільйонів" і ідею скасування результатів президентських виборів.

"У ході судового розгляду підсудний частково визнав свою провину, з урахуванням цього суд засудив його до обмеження волі строком на один рік", - сказала агентству представник суду Марія Фомушина .

У лютому цього року за аналогічний злочин в Красноярську був засуджений до двох років позбавлення волі учень Красноярського коледжу радіоелектроніки, економіки і управління Павло Спаський, який 6 травня 2012 вирішив підтримати акції опозиції і атакував сайти уряду і прем'єр-міністра.

У суді Спаський повністю визнав свою провину, і кримінальна справа розглядалася в особливому порядку.