ЄС спростив візовий режим з Молдовою

Рада міністрів з питань конкуренції ЄС формально ратифікувала угоди про спрощення візового режиму та реадмісію з Молдовою.

Як передає власний кореспондент УНІАН в Брюсселі, відповідне рішення було ухвалено на засіданні Ради 22-23 листопада.

Як повідомляв УНІАН, 13 листопада Європарламент дав згоду на набуття чинності угод про спрощення візового режиму та реадмісію з Молдовою.

Європейський Союз та Молдова підписали угоди про спрощення візового режиму та реадмісію 10 жовтня.

Угода про спрощення візового режиму передбачає встановлення вартості віз на рівні 35 євро замість 60 євро, звільнення певних категорій громадян від сплати за візи, а також спрощену процедуру отримання віз для студентів, бізнесменів та журналістів. Власники дипломатичних паспортів зможуть перетинати кордони без віз, а для інших громадян, які часто подорожують до ЄС чи до Молдови, можливо видання багаторазових віз за спрощеною процедурою.

Угода про реадмісію встановлює зобов’язання сторін щодо повернення на їхню територію нелегальних мігрантів, виявлених на інших територіях.

Передбачається, що Європарламент має визначитися з ратифікацією цих угод до листопада цього року.