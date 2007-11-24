Лужков заявляє, що не боїться спецслужб України

Мер Москви Юрій Лужков заявляє, що не боїться претензій спецслужб України. Про це він повідомив у суботу журналістам, пише Главред.

"Я не розумію, що таке "опитають". Це щось нове в системі роботи демократичних держав", - заявив Лужков.

"Все, що я сказав про Крим і Севастополь - я сказав в повному розумі. Відмовлятися від своїх слів і вихляти я не збираюся", - зауважив мер Москви.

Лужков підкреслив, що ніяких служб не боїться. "Це не їхня справа, пускати чи ні когось до країни, це вирішує уряд і МЗС", - сказав Лужков.

СБУ має намір "опитати" Лужкова у разі його приїзду до України через його вислови про те, що Севастополь і Крим були необґрунтовано передані Україні після розвалу Радянського Союзу, повідомляє Українська правда.