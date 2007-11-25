В Австралії на парламентських виборах перемогла опозиція

В Австралії на парламентських виборах перемогла опозиційна Лейбористська партія.

Таким чином, закінчилися 11 років конснерваторного правління Ліберально-національної партії на чолі з прем`єр-міністром Джоном ГОВАРДОМ, передає австралійська телерадіомовна корпорація ABC.

Згідно з офіційними даними австралійської виборчої комісії, яка підрахувала 74,8% голосів, опозиційна Лейбористська партія одержує 83 місця зі 150 у нижній палаті парламенту, тоді як правляча Ліберальна партія - лише 58.

Д.ГОВАРД зателефонував лідеру Лейбористської партії 50-річному Кевіну РАДУ і привітав його з перемогою.