У Москві розповіли, коли оберуть собі нового мера

Вибори мера російської столиці можуть відбутися лише 8 вересня 2013, в єдиний день голосування, однак рішення про їх проведення Мосміськдума затвердить вже на цьому тижні, повідомив сьогодні її голова Володимир Платонов.

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"Сергій Собянін заявив про те, що він, порадившись з Громадською палатою, буде ініціювати дострокове припинення повноважень. Тепер Московська міська дума повинна прийняти рішення і призначити вибори мера міста. Ну і далі проходить вся процедура виборів - висунення, голосування, яке пройде 8 вересня ", - сказав В.Платонов в інтерв'ю радіостанції "Ехо Москви".

Рішення про вибори столичний парламент повинен прийняти, відповідно до закону, "не пізніше ніж за 100 днів, і не менше, ніж за 90 днів - до 8 вересня".

"Швидше за все, цього тижня відбудеться позачергове засідання Московської міської думи, на якому ми приймемо ось таке рішення про проведення виборів", - повідомив В.Платонов.

Раніше мер Москви С.Собянін підтримав ідею проведення в Москві дострокових прямих виборів градоначальника і повідомив, що звернеться з відповідним поданням до президента Росії.

Прямі вибори мера відбудуться у Москві вперше за останні десять років.