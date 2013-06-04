Мер Москви подає у відставку

Найближчим часом мер Москви Сергій Собянін має намір звернутися до Президента Росії Володимира Путіна з проханням про відставку для проведення прямих виборів столичного градоначальника в 2013 році.

Як повідомили УНІАН в прес-службі мерії Москви, про це Собянін повідомив у ході засідання Громадської палати міста Москви.

У липні 2012 року було прийнято закон, який запровадив прямі вибори мера міста.

«Цього року ми вперше маємо можливість проводити такі вибори, вперше за останні 10 років», - зазначив Собянін, додавши, що в ряді регіонів РФ проводяться вибори голів суб'єктів Росії, у тому числі і в Московській області, і Москва не повинна відставати від них.

«Обраний мер може ефективніше відстоювати інтереси жителів, оскільки матиме в своєму розпорядженні політичну підтримку москвичів», - наголосив Собянін.

Крім того, згідно з опитуваннями, прямі вибори мера підтримують дві третини москвичів.

У ході засідання члени Громадської палати підтримали проведення прямих дострокових виборів мера столиці.

Як повідомляв УНІАН, 28 вересня 2010 року на той час Президент РФ Дмитро Медведєв підписав указ про дострокове припинення повноважень мера Москви Юрія Лужкова «у зв'язку з втратою довіри Президента Російської Федерації».

16 жовтня цього ж року Медведєв вніс кандидатуру заступника голови уряду – керівника апарату уряду РФ Собяніна в Мосміськдуму для наділення повноваженнями мера Москви.

21 жовтня Московська міська дума наділила Собяніна повноваженнями мера Москви.