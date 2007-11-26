Англійську вчительку арештували за образу імені пророка плюшевим ведмежам

Влада Судану заарештувала 54-річну британську вчительку Джилліан Гіббонс (Gillian Gibbons) за те, що на одному з уроків, вибираючи з маленькими учнями ім`я для плюшевого ведмежати, вона дозволила назвати його Мухаммедом, передає Лента.ру з посиланням на BBC News.

Викладачку підозрюють в образі імені пророка, що передбачено 125 статтею кримінального кодексу Судану, яка розглядає злочини проти релігії і віри. Якщо вчительку визнають винною, їй загрожує до шести місяців у в`язниці, сорок ударів батогом або штраф.

У школі, де викладає Гіббонс, вважають всю подію наслідком ненавмисної помилки. Вчителька займалася з дітьми за британською освітньою програмою, розповідаючи про тварин. Темою уроку був ведмідь. Узявши плюшового ведмедика, Гіббонс запропонувала учням вісім імен на вибір, зокрема Абдулла, Хасан і Мухаммед. 20 з 23 учнів проголосували за Мухаммеда, яке виявилося їх улюбленим ім`ям.

Дітям також дозволили по черзі забирати ведмедика Мухаммеда додому на вихідні, щоб написати про нього маленьку розповідь. Деякі батьки, проте, були обурені святотатством і повідомили до поліції. Зі свого боку, телеканал Sky News повідомляє, що на Джилліан Гиббонс доніс її колега-вчитель.

Британські дипломати в Хартумі заявили, що перебувають у постійному контакті з владою Судану, де їх запевнили, що здоров`я вчительки поза загрозою. Проте колеги Джилліан Гіббонс занепокоєні її безпекою. За їх словами, біля поліцейської дільниці, де тримають викладачку, вже стали збиратися місцеві мешканці.