Польські залізничники шукають як привернути пасажирів

Про це УНІАН повідомили у прес-службі компанії.

«Квитки з резервацією місць в сімейному купе в першу чергу будуть надані для пасажирів, які їдуть з дітьми до 4 років. Окрім цього, батьки зможуть взяти в поїзд дитячий візок, за який з березня 2013 року перевізник не бере додаткову плату», - відзначили в компанії.

Прес-служба повідомляє, що на ряді залізничних вокзалів, зокрема, у Варшаві та Вроцлаві обладнані спеціальні кімнати, де батьки можуть змінити маленьким дітям підгузки.

PKP Intercity також нагадує, що у всіх її поїздах, де є ресторани, всі батьки можуть безплатно підігріти їжу для дітей, одержати кип'яток або продезинфікувати пляшки для малюків.

Крім того, в поїздах, що курсують на польське побережжя Балтійського моря і в Закопане в польських горах, є спеціальні вагони «Зона маленького мандрівника», які є ігровим майданчиком.

«У вагонах є пристосування для заміни підгузків, у коридорі спеціальні місця для дитячих візочків і великого багажу. У "Зоні малого мандрівника" є зручні подушки, іграшки, таблиці для малювання і різні журнали і розмальовки", - відзначає прес-секретар PKP Intercity Сюзана Шоповська.

"Це зона показує, що місце в поїзді може бути використане для чудової гри при збереженні комфорту поїздки для всіх пасажирів", - сказала вона.

Довідка УНІАН. PKP Intercity входить до державного холдингу РКР, який польська влада створила в 2001 році для реструктуризації та підготовки до приватизації залізничних компаній, що входять до нього. Компанія з урахуванням протяжності трас залишається найбільшим перевізником у 38-мільйонній Польщі, але її частка в 2012 році скоротилася до 44% з 45,5% у 2011 році. Минулого року компанія перевезла більш як 30 млн. пасажирів, зазнавши близько 3 млн. дол. збитків.