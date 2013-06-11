Білоруська армія розпродає вушанки і шасі під БРДМ

Перелік пропозицій розміщено на сайті управління матеріальних ресурсів ЗС республіки з позначкою «Гарячі пропозиції», пише Лента.ру.

Зокрема, речове управління пропонує асортимент одягу (включаючи шапки-вушанки, тілогрійки і гумові чоботи) і підковувальні цвяхи. Можна у армійців купити також нагрудні знаки «Воїн-спортсмен 2-го ступеня».

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Бронетанкове управління продає базове шасі під БРДМ-2рх, а автомобільне - гусеничне шасі МТ-ЛБ. Продаються також десантні парашути, костюми хімзахисту і тротилові шашки.

Головне ж управління ідеологічної роботи пропонує фотоапарати «Зеніт-ЕТ», військові радіоприймачі «Маяк-2», а також фляги об'ємом в один літр і каністри об'ємом у дві з половиною літри.