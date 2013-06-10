Лукашенко збирається в Україну
14:55, 10 червня 2013Політика
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Янукович обговорив з Лукашенком його майбутній візит в Україну.
Олександр Лукашенко та Віктор Янукович скоро зустрінуться знову
Президент України Віктор Янукович обговорив з Президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком майбутній візит білоруського лідера до України.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, у телефонній розмові глави держав обговорили також питання двосторонніх відносин.
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