Лукашенко збирається в Україну

14:55, 10 червня 2013
Політика
577 0

Янукович обговорив з Лукашенком його майбутній візит в Україну.

Олександр Лукашенко та Віктор Янукович

Президент України Віктор Янукович обговорив з Президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком майбутній візит білоруського лідера до України.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, у телефонній розмові глави держав обговорили також питання двосторонніх відносин.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter