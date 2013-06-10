Лукашенко збирається в Україну

Янукович обговорив з Лукашенком його майбутній візит в Україну.

Президент України Віктор Янукович обговорив з Президентом Республіки Білорусь Олександром Лукашенком майбутній візит білоруського лідера до України. Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, у телефонній розмові глави держав обговорили також питання двосторонніх відносин.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter