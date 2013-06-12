Поляк здійснив акт самоспалення біля канцелярії Туска

Про це УНІАН повідомив прес-секретар варшавської поліції Маріуш Мрозек.

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За його словами. 56-річного чоловіка у важкому стані, з опіками 60% тіла, доставлено до лікарні.

Як сказав прес-секретар, чоловік не мав з собою жодних плакатів та не пояснив, чому він це зробив. "Поруч уже кілька днів триває пікет, але він не був його учасником", - додав Мрозек.

За його словами, чоловік приїхав до Варшави з регіону поблизу польської столиці.