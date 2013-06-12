Поляк здійснив акт самоспалення біля канцелярії Туска
15:28, 12 червня 2013Світ
1214 0
Сьогодні у Варшаві поляк здійснив акт самоспалення перед канцелярією голови уряду Польщі Дональда Туска.
Мотивів вчинку чоловік не пояснив / Фото : Dziennik
Про це УНІАН повідомив прес-секретар варшавської поліції Маріуш Мрозек.
На тему: Польський прем'єр заявив про свою участь у наступних виборах
За його словами. 56-річного чоловіка у важкому стані, з опіками 60% тіла, доставлено до лікарні.
Як сказав прес-секретар, чоловік не мав з собою жодних плакатів та не пояснив, чому він це зробив. "Поруч уже кілька днів триває пікет, але він не був його учасником", - додав Мрозек.
За його словами, чоловік приїхав до Варшави з регіону поблизу польської столиці.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter