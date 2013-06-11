Польський прем'єр заявив про свою участь у наступних виборах

Тим самим він спростував чутки про те, що може в 2014 році очолити Єврокомісію замість португальця Жозе-Мануеля Баррозу, передає Reuters з посиланням на польський телеканал TVP2.

"Я вирішив, що хочу залишатися прем'єр-міністром Польщі. До 2015 р. я буду займатися тільки польською політикою. Я знаю, що для мене є деякі інші можливості, але коли я думаю, чого хочу як людина, то я ніколи не відчуваю більшого задоволення і для мене ніколи не буде більшої честі, ніж бути прем'єр-міністром. Для мене бути прем'єром Польщі в сто разів важливіше, ніж будь-яка кар'єра в європейських структурах", - сказав він.

Неофіційно радники польського прем'єра визнають, що Д.Туск після завершення своєї політичної кар'єри в Польщі може працювати в структурах Євросоюзу, зауважує РосБізнесКонсалтинг.