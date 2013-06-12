ЄП схвалив реформу у сфері управління в Шенгенській зоні

Яка передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на сесії Європарламенту у Страсбурзі.

Одним із нововведень реформи є можливість проведення неоголошених візитів для моніторингу будь-яких спроб запровадження незаконного прикордонного контролю на внутрішніх кордонах Шенгенської зони.

Згідно із законодавчими актами, під час таких візитів інспекційних команд відповідні країни-члени ЄС попереджатимуться щонайменше за 24 години. Інспекційні команди складатимуться з експертів із країн-членів, Єврокомісії та інших агентств та органів Євросоюзу.

Крім того, депутати підтримали нові правила тимчасового відновлення прикордонного контролю на внутрішніх кордонах ЄС. Згідно з рішенням, таке відновлення можливе лише у випадку надзвичайних обставин, які можуть становити серйозну загрозу громадському порядку та внутрішній безпеці.

Законодавчі акти передбачають, що відновлення контролю можливе на період від 30 днів до 6 місяців. При цьому, у випадку необхідності в негайних діях, наприклад, за наявності загроз терористичних атак, контроль на внутрішніх кордонах може встановлюватися на термін до 10 днів. Будь-яке продовження термінів контролю має відстежуватися на рівні Європейського Союзу.

Передбачається, що нові правила будуть ухвалені Радою ЄС восени цього року, після чого наберуть чинності.