ЄС відклав включення Болгарії та Румунії до «шенгену»
22:35, 07 березня 2013Світ
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Європейський Союз знову відклав сьогодні рішення долучити Болгарію і Румунію до повної участі в «шенгенській зоні» без внутрішнього прикордонного контролю.
Болгарію і Румунію поки залишили без "шенгену"
Як мовиться в заяві ЄС, оприлюдненій після зустрічі міністрів юстиції і внутрішніх справ країн-членів, наступного разу це питання розглядатимуть уже наприкінці року, повідомляє Радіо Свобода.
Болгарія і Румунія за умовами свого вступу до Євросоюзу зобов’язані виконати умови перебування в «шенгенській зоні», і технічні вимоги для цього вони виконали ще позаминулого року. Але низка країн ЄС досі блокує їхнє прийняття до «шенгену» з політичних міркувань, висловлюючи занепокоєння щодо нездатності цих країн побороти корупцію і організовану злочинність. Через це питання відкладали вже кілька разів. Для прийняття до «шенгену» нових учасників необхідна одностайна, без винятків, згода наявних членів.
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