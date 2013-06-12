У Братиславі відкривається 18-й Центрально-Європейський саміт

Як передає кореспондент УНІАН, у саміті візьме участь Президент України Віктор Янукович.

Також планується участь президентів Австрійської Республіки, Румунії, Республіки Чорногорія, Естонської Республіки, Республіки Македонія, Литовської Республіки, Республіки Хорватія, України, Республіки Польща, Латвійської Республіки, Республіки Болгарія, Республіки Молдова, Угорської Республіки, Республіки Сербія, Республіки Албанія, Республіки Словенія, Чеської Республіки, Словацької Республіки.

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За інформацією Посольства України в Словацькій Республіки, усі делегації будуть розміщені у готелі Kempinski Hotel River Park, що, на думку організаторів, з точки зору безпеки високих гостей, їхнього проживання і переміщення делегацій, має важливе значення, оскільки підрозділи охорони і безпеки будуть зосереджені в основному в одному місці.

До аеропорту Братислави прибудуть 13 делегацій, чотири делегації прибудуть в австрійський аеропорт „Швехат”, угорський та австрійський президенти прибудуть автотранспортом.

Президія поліцейського корпусу у співпраці з Управлінням по захисту конституційних посадових осіб та дипломатичних місій Міністерства внутрішніх справ Словаччини надаватиме учасникам саміту належну безпеку. Для забезпечення безперервності дорожнього руху на деяких його ділянках будуть присутні патрулі. Під час руху президентських колон обмеження на дорогах Братислави стосуватимуться в основному трас між об’єктами, у яких перебуватимуть учасники саміту.

Участь у відкритті саміту візьме президент Європейської Ради Герман Ван Ромпей. У ролі господаря зустрічі президентів виступатиме Президент Словаччини Іван Гашпарович.

Учасники саміту зустрічатимуться у ювілейний рік 20-ї річниці створення незалежної Словацької Республіки.

Основна програма саміту проходитиме у Братиславському замку і в будинку місцевої філармонії „Редута”.

Девіз зустрічі президентів - „Стратегія зростання для посткризового відновлення”.

У четвер, 13 червня, саміт продовжиться робочим сніданком президентів країн - членів ЄС і Хорватії.

Потім президенти країн Центральної, Східної та Південно-Східної Європи зустрінуться у Братиславському замку, де на додаток до пленарного засідання будуть проведені двосторонні зустрічі.

Президенти попрощаються за спільним обідом, після чого відбудуть додому.