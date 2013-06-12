Завтрашній візит прем’єр-міністра Литви в Україну скасували

18:40, 12 червня 2013
Політика
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Візит прем’єр-міністра Литви Альгірдаса Буткявічюса, який мав прибути в Україну 13 червня, відкладено.

Альгірдас Буткявічюс не приїде в Україну / Фото : Вікіпедія

Про це повідомили у литовському посольстві.

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Там зазначили, що коментарів на цю тему поки не дають, повідомляє Радіо Свобода.

Прем’єр-міністр Литви під час свого візиту до України мав зустрітися з низкою українських високопосадовців, зокрема главою українського уряду Миколою Азаровим та спікером Верховної Ради Володимиром Рибаком.

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