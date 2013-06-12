Завтрашній візит прем’єр-міністра Литви в Україну скасували

Про це повідомили у литовському посольстві.

На тему: Президент Литви назвала уряд країни «гальмом»

Там зазначили, що коментарів на цю тему поки не дають, повідомляє Радіо Свобода.

Прем’єр-міністр Литви під час свого візиту до України мав зустрітися з низкою українських високопосадовців, зокрема главою українського уряду Миколою Азаровим та спікером Верховної Ради Володимиром Рибаком.