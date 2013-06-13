Коморовський запросив Януковича в липні до Вісли

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила журналістам у Братиславі прес-секретар Президента України Дарія Чепак.

За її словами, запрошення надійшло під час тристоронньої зустрічі президентів України, Польщі та Словаччини Януковича, Коморовського та Івана Гашпаровича.

Як сказала Чепак, Януковича запрошено до польської Вісли 2-3 липня.

Головну увагу в ході тристоронньої зустрічі було приділено євроінтеграційним прагненням України. Президенти Польщі та Словаччини високо оцінили виступ Януковича на 18-му саміті глав держав Центральної Європи, де він говорив про важливість євроінтеграції України.