Янукович мав розмову з Коморовським у Братиславі

11:27, 13 червня 2013
Політика
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Президент України Віктор Янукович бере участь у роботі 18-го саміту глав держав Центральної Європи, що відбувається у Братиславі (Словацька Республіка).

Віктор Янукович і Броніслав Коморовський

Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Захід присвячений темі «Стратегія зростання для посткризового відновлення».

Перед початком пленарного засідання саміту відбулося коротке спілкування Януковича з Президентом Республіки Польща Броніславом Коморовським.

Також глави держав - учасниць заходу взяли участь у церемонії фотографування.

У рамках саміту заплановано низку двосторонніх зустрічей Президента України з главами держав Центральної Європи.

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