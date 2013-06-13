Янукович мав розмову з Коморовським у Братиславі
11:27, 13 червня 2013Політика
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Президент України Віктор Янукович бере участь у роботі 18-го саміту глав держав Центральної Європи, що відбувається у Братиславі (Словацька Республіка).
Віктор Янукович і Броніслав Коморовський - у Братиславі
Про це повідомили УНІАН у прес-службі Президента.
Захід присвячений темі «Стратегія зростання для посткризового відновлення».
Перед початком пленарного засідання саміту відбулося коротке спілкування Януковича з Президентом Республіки Польща Броніславом Коморовським.
Також глави держав - учасниць заходу взяли участь у церемонії фотографування.
У рамках саміту заплановано низку двосторонніх зустрічей Президента України з главами держав Центральної Європи.
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